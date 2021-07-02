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В ВОЗ рекомендовали не смешивать все вакцины подряд

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Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала медикам пока не смешивать различные типы вакцин от коронавируса для усиления иммунного ответа на инфекцию. Об этом заявил на брифинге представитель консультативной группы экспертов по иммунизации ВОЗ Йоахим Хормбах.

По его словам, специалисты еще проводят исследования по этому вопросу и пока не готовы дать какие-либо общие рекомендации. «Мы пока не можем сказать, что можно сочетать все вакцины подряд», — отметил Хормбах.

При этом представитель ВОЗ подчеркнул, что испытания по комбинации препаратов AstraZeneca и Pfizer показали хороший результат. «Это добавляет гибкости. Но общий принцип применения еще предстоит определить», — заключил он.

В феврале сообщалось, что в России начались испытания комбинации российской вакцины «Спутник V» с препаратом компании AstraZeneca. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, что оба вещества создавались на схожих технологических платформах и теоретически могут создавать более продолжительный иммунный ответ.

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