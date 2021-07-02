Глава ВОЗ заявил об очень опасной стадии пандемии в мире

Мир проходит через очень опасную стадию пандемии из-за штамма коронавируса «дельта», заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Его слова приводит ТАСС.

Гебрейесус отметил, что штамм «дельта», отличающийся высокой заразностью, обнаружен по меньшей мере в 98 странах, «и он продолжит эволюционировать и мутировать» и быстро распространяться в государствах как с низким, так и с высоким уровнем вакцинацией.

Как подчеркнул глава организации, мутации коронавируса «требуют постоянной оценки ситуации и тщательной адаптации мер со стороны здравоохранения». Гебрейесус напомнил о необходимости продолжать тщательное наблюдение за эпидемической ситуацией, проводить тесты и изолировать заболевших.

Также гендиректор ВОЗ призвал страны в равной мере «делиться» вакцинами, аппаратами ИВЛ и средствами тестирования. По словам Гебрейесуса, он призвал лидеров стран через год обеспечить вакцинацию 70 процентов своих жителей. «Это наилучший способ замедлить пандемию COVID-19, спасти жизни, стимулировать подлинно глобальное восстановление экономики и предотвратить усиление новых опасных вариантов коронавируса», — добавил он.