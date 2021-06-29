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ВОЗ призвала готовиться к новым пандемиям

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Тедрос Аданом Гебрейесус
Тедрос Аданом Гебрейесус
Фото: Fabrice Coffrini / Pool / Reuters

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время саммита здравоохранения малых островных государств призвал мировое сообщество учесть уроки текущей ситуации с COVID-19 для подготовки к новым эпидемиям и пандемиям. Его слова приводит ТАСС.

Глава организации подчеркнул, что необходимо сделать все возможное «для их предотвращения, выявления и быстрого на них реагирования». В этом могут помочь сильная первичная медицинская помощь и охват услугами здравоохранения.

В своем обращении Гебрейесус также отметил вакционное неравенство. По его словам, большинство стран с низкими доходами до сих пор не получили достаточное количество вакцины от COVID-19, а 77 процентов всех прививок приходится на 10 стран.

Ранее премьер-министр Австралии, председатель Глобального партнерства ООН по санитарии и воде Кевин Радд предупредил людей всего мира об угрозе вечной пандемии. Он отметил, что на индийском субконтиненте проживает почти четверть человечества, но мировые лидеры сосредоточиваются на борьбе со вспышками COVID-19 и его новыми вариантами в своих странах. По его мнению, страны с избыточным запасом препаратов должны предоставить их для прививочной кампании.

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