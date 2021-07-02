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Норвежцам выплатят компенсацию за ущерб здоровью от вакцины AstraZeneca

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Фото: Dinendra Haria / Globallookpress.com

Троим норвежцам выплатят компенсацию за ущерб здоровью, вызванный вакциной британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом телекомпания NRK со ссылкой на решение Норвежской системы компенсаций ущерба здоровью пациентов (NPE).

В первом случае деньги выплатят семье умершей после вакцинации пациентки, которой было около 40 лет. Она скончалась еще в марте, а компенсацию получат ее родственники. Два других пациента — еще одна женщина и один мужчина в возрасте около 30 лет. Они оба живы и находятся на больничном.

«У меня было сильное кровоизлияние в мозг и тромб. Когда я лежала в больнице, мне постоянно звонили друзья и родственники: спрашивали, жива ли я», — рассказала пострадавшая.

Это первые случаи, где доказаны негативные последствия от вакцинации конкретным препаратом. Размер компенсации пострадавшим пока не определен.

Издание напоминает, что препарат AstraZeneca исключили из национальной программы вакцинации после нескольких случаев возникновения тромбов.

В апреле некоторые страны Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. При этом создатели вакцины настаивают на ее безопасности. В компании заявляли, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

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