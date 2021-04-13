Ученые назвали причину тромбоза после вакцины Johnson & Johnson

Глава одного из исследовательских центров Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Питер Маркс назвал возможную причину тромбоза у пациентов, привившихся вакциной от коронавируса Johnson & Johnson. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, редкий иммунный ответ, который приводит к активации тромбоцитов, может являться причиной образования тромбов после применения препарата. «У нас нет точной причины, но возможная причина заключается в схожем с другими вакцинами механизме аденовирусного вектора», — сказал Маркс.

Исполняющая обязанности директора FDA Джанет Вудкок уточнила, что в настоящий момент это «ведущая теория по поводу того, что происходит».

Ранее регуляторы США захотели запретить использование вакцины против коронавируса американской компании Johnson & Johnson из-за тромбов у привитых. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) сообщило, что в США введено более 6,8 миллиона доз препарата, при этом зафиксировано шесть случаев тяжелой формы тромбоза у привитых.

В начале апреля журналисты The New York Times сообщили, что сотрудники завода американской компании Johnson & Johnson в Балтиморе допустили ошибку при смешивании ингредиентов вакцины от коронавирусной инфекции, что привело к потере 15 миллионов доз препарата. Из-за произошедшего FDA проводит проверку завода.