Мир
 
Последние новости
Собянин заявил о 70 процентах вакцинированных работников в Москве
В Москве снова объявили оранжевый уровень погодной опасности 
Лавров рассказал о последствиях победы одной из сторон в Афганистане
Кассационный суд принял жалобу на приговор Ефремову
РФС предложили пригласить бывшего тренера «Спартака» руководить сборной
Сбившая троих детей в Москве женщина объяснила причину ДТП 
Российские военные рассказали о подготовке боевиками фальшивой химатаки в Сирии
Власти Севастополя разъяснили новые правила приема туристов
Финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдет в России
Новости партнеров
Прослушать новость

Байден рассказал об «убивающих людей» соцсетях

Перейти в «Мою Ленту»
Джо Байден
Джо Байден
Фото: KEVIN LAMARQUE / Reuters
Президент США Байден рассказал об «убивающих людей» социальных сетях

Президент США Джо Байден рассказал, что социальные сети, допуская распространение дезинформации о коронавирусе, убивают людей. Об этом передает РИА Новости.

По словам главы государства, на данный момент единственная пандемия, которая есть — среди невакцинированных. Байден, отвечая на вопрос о том, какое послание он имеет для соцсетей относительно дезинформации о COVID-19, подчеркнул, что социальные сети, не препятствуя распространению подобных сообщений, убивают американцев.

Ранее президент США заявил, что скоро страна сможет объявить о своей независимости от коронавируса, но признал, что для этого американцы должны продолжать борьбу с пандемией. Он также пообещал гражданам страны «светлейшее будущее».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Байден объявил о скорой независимости США от коронавируса
Байден пообещал американцам «светлейшее будущее»
Более половины американцев одобрили работу Байдена по борьбе с пандемией