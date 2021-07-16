Байден рассказал об «убивающих людей» соцсетях

Президент США Джо Байден рассказал, что социальные сети, допуская распространение дезинформации о коронавирусе, убивают людей. Об этом передает РИА Новости.

По словам главы государства, на данный момент единственная пандемия, которая есть — среди невакцинированных. Байден, отвечая на вопрос о том, какое послание он имеет для соцсетей относительно дезинформации о COVID-19, подчеркнул, что социальные сети, не препятствуя распространению подобных сообщений, убивают американцев.

Ранее президент США заявил, что скоро страна сможет объявить о своей независимости от коронавируса, но признал, что для этого американцы должны продолжать борьбу с пандемией. Он также пообещал гражданам страны «светлейшее будущее».

