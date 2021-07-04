Более половины американцев одобрили работу Байдена по борьбе с пандемией

Более половины жителей США одобрили работу главы Белого дома Джо Байдена по борьбе с пандемией. Об этом говорят данные опроса The Washington Post и ABC.

Байден получил высокие оценки за борьбу с пандемией коронавируса, однако усилия правительства по вакцинации как можно большего числа американцев продолжают сталкиваться с препятствиями, включая сопротивление среди граждан, идентифицирующих себя как республиканцы.

Согласно опросу, 62 процента американцев одобряют то, как Байден справляется с пандемией, 31 процент высказался неодобрительно, а 7 процентов воздержались от ответа. Отмечается, что результаты резко разошлись по этому вопросу в зависимости от партийной принадлежности. Так, 95 процентов демократов одобрили работу президента США, в то время как среди республиканцев одобрение высказали лишь 33 процента респондентов.

Республиканцы и демократы также резко расходятся по вопросу о вакцинах: 86 процентов демократов говорят, что они получили по крайней мере одну прививку вакцины, в то время как среди республиканцев то же самое заявили 45 процентов. Также 6 процентов демократов заявили, что они вряд ли сделают прививку, тогда как 47 процентов республиканцев заявили то же самое.