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Вопрос о российских хакерах застал Байдена врасплох

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Фото: Joshua Roberts / Reuters

Президента США Джо Байдена застали врасплох, когда он был в магазине, в ходе общения с продавцами. Видеозапись опубликована на YouTube-канале GOP War Room.

В ходе разговора американский президент он получил вопрос о причастности России к хакерским атакам на американские фирмы. По его словам, власти не уверены, кто именно совершил атаку. «Директор разведывательного сообщества даст мне более точные ответы относительно того, что произошло, и я буду лучше знать об этом завтра», — сказал глава США.

Байден подчеркнул, что от США последует ответ, если вмешательство России будет доказано.

Речь идет о кибератаках на международную компанию, производителя программного обеспечения Kaseya. Отмечается, что от хакерской группировки пострадали около 200 фирм. Кибератака затронула по меньшей мере шесть компаний, предоставляющих Huntress Labs в дистанционном формате интернет-услуги.

Ранее посольство России в США отвергло причастность России к хакерским атакам, упомянутым в докладе американского агентства национальной безопасности (АНБ). Имеется в виду якобы причастность российских госструктур к атакам на «правительственные и частные объекты в США и за их пределами».

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