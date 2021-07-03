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В США снова обвинили «связанных с Россией хакеров» в кибератаках

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Фото: Kacper Pempel / Reuters

В США снова обвинили «связанных с Россией хакеров» в кибератаках на международную компанию — производителя программного обеспечения Kaseya. Компания подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя, пишет Bloomberg со ссылкой на компанию Huntress Labs Inc.

Как сообщает агентство, от хакерской группировки пострадали около 200 фирм. Кибератака затронула по меньшей мере шесть компаний, предоставляющих Huntress Labs в дистанционном формате интернет-услуги.

Предположительно, данные компаний оказались временно заблокированы. Вымогатели потребовали выкуп в размере 45 тысяч долларов. По данным издания, что за атакой может стоять хакерская группировка REvil, которую агентство связывает с Россией.

Ранее американские Агентство национальной безопасности, Федеральное бюро расследований и Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры совместно с Национальным центром кибербезопасности Великобритании обвинили Главное разведуправление (ГРУ) в кибератаках на государственные и частные структуры по всему миру. Утверждается, что хакеры, якобы связанные с ГРУ, совершили более сотни атак на государственные и военные структуры, политических консультантов и представителей партий, энергетические компании, высшие учебные заведения, медиакомпании в 2019-2020 годах.

В конце июня Международный институт стратегических исследований (IISS) включил Россию в список мировых кибердержав. Рейтинг с большим отрывом от остальных возглавили США, в то время как Китаю авторы предрекли возможную роль ведущей кибердержавы через десять лет.

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