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Россия вошла в список мировых кибердержав

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Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Россия вошла в список мировых кибердержав. Его с большим отрывом от остальных возглавили США, в то время как Китаю предрекли возможную роль ведущей кибердержавы через десять лет, пишет C4ISRNET со ссылкой на Международный институт стратегических исследований (IISS).

Доклад, на который ссылается издание, анализирует информацию, собранную в течение двух лет. Государства в нем оцениваются по семи критериям: стратегия и доктрина; управление, командование и контроль; возможности киберразведки; зависимость от киберпространства; кибербезопасность; глобальное лидерство в киберпространстве, а также потенциал в области кибератак.

Соединенные Штаты оказались на высшем уровне по всем показателям: это единственная страна, получившая такую оценку. Во «второй разряд» попали страны, которые преуспевают лишь в некоторых критериях: Австралия, Канада, Франция, Израиль, Великобритания, Россия и Китай. Возможность «догнать» Соединенные Штаты в этой области, считают эксперты, у Китая появится лишь в течение 10 лет, а у остальных это займет еще больше времени.

Среди слабых мест в российской ситуации увидели нехватку кибербезопасности, недостаточно прочное место на международном цифровом рынке и зависимость от иностранных поставщиков — цели России в этой области могут оказаться недостижимы из-за «экономических обстоятельств».

Днем ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что Москва направила США более 40 обращений из-за кибератак на государственные структуры и системы страны.

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