В МИД рассказали о десятках обращений России в США из-за кибератак

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва направила США более 40 обращений из-за кибератак на государственные структуры и системы страны. Его слова передает РИА Новости.

Дипломат уточнил, что на встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом поднимался вопрос об американской атаке на систему здравоохранения Воронежской области. Он рассказал, что десятки российских запросов остались без ответа. «Эпизодически, крайне редко, то есть можно сказать практически никогда, американцы не отвечают на наши обращения», — подчеркнул Рябков.

Замглавы МИД отметил, что российская сторона считает неприемлемым отсутствие реакции от Вашингтона по этому вопросу. Он заключил, что США требуют немедленного ответа на свои обращения по киберпреступлениям, но запросы Москвы заведомо не воспринимают. «Это вредная позиция, она не приведет ни к какому прогрессу», — добавил Рябков.

21 июня представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не намерен предупреждать Москву о киберударах. Она пояснила, что Байден на встрече с Путиным упомянул хакерские атаки, в которых обвиняют Россию. «Президент ясно дал понять: это сферы, за которыми мы наблюдаем, и оставляем за собой возможность действий, влекущих последствия», — подчеркнула Псаки.

16 июня на саммите в Женеве президент США Джо Байден предложил российскому лидеру Владимиру Путину помочь разобраться с хакерами внутри страны и передал список запретных для кибератак секторов.