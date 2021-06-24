Захарова выразила недоумение из-за слов Псаки об ударах по России

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова выразила недоумение из-за слов официального представителя Белого дома Джен Псаки о том, что Вашингтон не намерен предупреждать Москву о киберударах. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, заявление Псаки удивительно в контексте женевских переговоров. Она подчеркнула, что приходится гадать, не отыгрывают ли США назад «достигнутые на самом высоком уровне договоренности».

Захарова добавила, что создается впечатление, будто США пытаются сохранить за собой право нанесения киберударов на основе «фейковых и ничем не подкрепленных обвинений в совершении кибератак». По словам дипломата, если Вашингтон совершит кибератаку без предупреждения, то это будут не ответные действия, а необъявленное вероломное нанесение удара первыми.

«Мы очень хотим, чтобы в Вашингтоне восприняли эти слова со всей серьезностью», — отметила Захарова.

21 июня представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не намерен предупреждать Москву о киберударах. Она пояснила, что Байден на встрече с Путиным упомянул хакерские атаки, в которых обвиняют Россию. «Президент ясно дал понять: это сферы, за которыми мы наблюдаем, и оставляем за собой возможность действий, влекущих последствия», — подчеркнула Псаки.

16 июня на саммите в Женеве президент США Джо Байден предложил российскому лидеру Владимиру Путину помочь разобраться с хакерами внутри страны и передал список запретных для кибератак секторов.