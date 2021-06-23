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МИД России вызовет британского посла из-за инцидента с эсминцем

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ
Фото: Алексей Иванов / TV Zvezda / Global Look Press

Министерство иностранных дел России вызовет британского посла из-за инцидента с эсминцем Defender, который нарушил российскую границу в Черном море. Об этом сообщила представитель МИД Мария Захарова, ее слова передает ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что Москва расценила действия военно-морских сил Великобритании как грубую провокацию.

Ранее 23 июня бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца, который пересек государственную границу России и вошел в территориальные воды в районе мыса Фиолент на три километра.

При этом в Министерстве обороны Великобритании заявили, что Defender совершил мирный проход в соответствии с международным правом. Там также опровергли информацию о том, что российской стороной были произведены предупредительные выстрелы.

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