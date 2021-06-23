Захарова усомнилась в прочности дружбы США и Германии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о дружбе США и Германии. Она высказалась в своем Telegram-канале.

На встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 23 июня Блинкен заявил: «У США нет лучшего партнера, лучшего друга в мире, чем Германия»

Захарова усомнилась в прочности дружбы американской и немецкой стороны. «Что же тогда США лучшему другу мешают участвовать в выгодном для него проекте "Северный поток-2"? Так с лучшими друзьями не поступают», — подчеркнула она.

Изначально запуск газопровода «Северный поток-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца. Первую нитку начали заполнять газом уже 11 июня.