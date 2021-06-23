Захарова ответила на заявления США о киберударах

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявления Вашингтона о непредсказуемых киберударах против Москвы. Ее слова передает ТАСС.

Дипломат отметила, что с помощью подобных заявлений американская сторона пытается «отыграть назад» договоренности двустороннего саммита между Россией и США. Она подчеркнула, что позиция Вашингтона вызывает недоумение у Москвы.

Захарова напомнила, что в ходе встречи американского лидера Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным президенты двух стран договорились провести российско-американские экспертные консультации по вопросам обеспечения международной информационной безопасности.

21 июня представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не намерен предупреждать Москву о киберударах. Она пояснила, что Байден на встрече с Путиным упомянул хакерские атаки, в которых обвиняют Россию. «Президент ясно дал понять: это сферы, за которыми мы наблюдаем, и оставляем за собой возможность действий, влекущих последствия», — подчеркнула Псаки.

На саммите в Женеве 16 июня Байден предложил Путину помочь разобраться с хакерами внутри страны. Он также передал российскому президенту список запретных для кибератак секторов. Президент США добавил, что в ходе переговоров Вашингтон не грозил Москве военным ответом на кибератаки.