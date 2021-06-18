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В Польше опровергли приписываемую России крупную кибератаку

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Михал Дворчик
Михал Дворчик
Фото: Facebook

Польское издание Wyborcza со ссылкой на собственные источники опровергло факт кибератаки, которую политики страны приписали России.

Газета утверждает, что почтовый ящик главы канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика взломал человек из его ближайшего окружения, которому доступны пароли и учетные данные от соцсетей чиновника. По данным СМИ, к такому выводу пришло Агентство внутренней безопасности, которое занимается расследованием произошедшего.

Знакомый с материалами следствия источник газеты подчеркнул, что необходимо установить мотивы взломщика. Информатор отметил, что не обязательно они должны быть связаны с политикой.

О масштабной кибератаке Польша сообщила 15 июня. После нее премьер-министр страны Матеуш Моравецкий организовал закрытое заседание нижней палаты парламента. Отмечалось, что взлом коснулся ряда государственных деятелей и институтов.

Позднее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский обвинил в атаке Россию. «Анализ наших спецслужб и спецслужб наших союзников позволяет сделать однозначный вывод о том, что кибератака была осуществлена с территории Российской Федерации. Ее масштаб и охват широки», — заявлял политик.

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