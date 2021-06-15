Польша сообщила о крупной кибератаке

Польша пережила крупную кибератаку, коснувшуюся правительственной инфраструктуры. Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, передает Polsat.

Мюллер рассказал, что премьер-министр страны Матеуш Моравецкий организует закрытое заседание нижней палаты парламента с целью обсудить произошедшее нападение и передать депутатам секретную информацию о нем. Уточняется, что атака была «беспрецедентной» и коснулась ряда государственных деятелей и институтов республики.

В ходе этой атаки произошла утечка данных канцелярии премьер-министра. Причиной этого называют то, что ее глава Михаил Дворчик использовал частную электронную почту для рабочих задач.

Ранее сообщалось, что страны НАТО на саммите в Брюсселе пропишут договоренность о помощи друг другу в случае проведения кибератак против них.

11 июня Великобритания обвинила Россию в пособничестве кибератакам и призвала «Большую семерку» единогласно выступить против подобных деяний. С таким заявлением выступил глава британского МИД Доминик Рааб, Он подчеркнул, что кибератаки противоречат нормам международного права. «Они наносят большой ущерб, некоторые из них совершаются ради чистого воровства или наживы, другие — только для того, чтобы посеять хаос», — отметил глава британского МИД. Дипломат также подчеркнул, что хакерские атаки на больницы, школы и ключевые объекты инфраструктуры являются недопустимыми.