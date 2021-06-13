Страны НАТО решили помогать друг другу в случае кибератаки

Страны НАТО на саммите 14 июня в Брюсселе пропишут договоренность о помощи друг другу в случае проведения кибератак против них. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передаетТАСС.

«Если кто-то подвергнется массовой кибератаке и будет испытывать необходимость в технической или разведывательной поддержке со стороны других членов, чтобы справиться с этим, они могут задействовать пятую статью устава НАТО (нападение на одного члена альянса расценивается как нападение на всех членов блока — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он. Чиновник добавил, что «это будет рассматриваться в каждом конкретном случае».

11 июня Великобритания обвинила Россию в пособничестве кибератакам и призвала «Большую семерку» единогласно выступить против подобных деяний. С таким заявлением выступил глава британского МИД Доминик Рааб, Он подчеркнул, что кибератаки противоречат нормам международного права. «Они наносят большой ущерб, некоторые из них совершаются ради чистого воровства или наживы, другие — только для того, чтобы посеять хаос», — отметил глава британского МИД. Дипломат также подчеркнул, что хакерские атаки на больницы, школы и ключевые объекты инфраструктуры являются недопустимыми.

8 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал защищать союзников альянса от России и Белоруссии. «НАТО — оборонительный альянс, но мы начеку и готовы в чрезвычайной ситуации защищаться от любой угрозы, исходящей от Минска или Москвы», — рассказал он. По словам политика, Североатлантический альянс видит главную угрозу в России и Китае — точнее, в их военном и политическом сотрудничестве. Кроме того, большую опасность представляет терроризм и кибератаки.