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Байден усомнился в причастности России к хакерской атаке в США

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Джозеф Байден
Джозеф Байден
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джозеф Байден усомнился в причастности России к недавней хакерской атаке при помощи вируса-вымогателя в США, передает Reuters.

Байден подчеркнул, что первоначально США не подозревали Россию в хакерской атаке, но полной уверенности в этом нет. Американский президент пригрозил выступить с ответными мерами в сторону России, если выяснится, что именно она совершила кибератаку.

Речь идет о кибератаках на международную компанию, производителя программного обеспечения Kaseya. Отмечается, что от хакерской группировки пострадали около 200 фирм. Кибератака затронула по меньшей мере шесть компаний, предоставляющих Huntress Labs в дистанционном формате интернет-услуги. Предположительно, данные организаций оказались временно заблокированы. Вымогатели потребовали выкуп в размере 45 тысяч долларов.

Ранее посольство России в США отвергло причастность России к хакерским атакам, упомянутым в докладе американского агентства национальной безопасности (АНБ). Имеется в виду якобы причастность российских госструктур к атакам на «правительственные и частные объекты в США и за их пределами». Дипломаты напомнили, что борьба с киберпреступностью является приоритетом России и составной частью ее государственной политики по противодействию всем формам криминала.

Предыстория: В США снова обвинили «связанных с Россией хакеров» в кибератаках
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