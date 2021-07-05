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Байден объявил о скорой независимости США от коронавируса

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Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что скоро страна сможет объявить о своей независимости от коронавируса, но признал, что для этого американцы должны продолжать борьбу с пандемией. Такое заявление прозвучало в праздничном выступлении политика по случаю Дня независимости США, цитаты приводит Reuters.

«В этом году четвертое июля можно назвать действительно особенным днем, поскольку мы постепенно выбираемся из тьмы, возникшей из-за пандемии COVID-19. Сегодня мы как никогда близки к тому, чтобы объявить о независимости от смертоносного вируса. Но это не значит, что битва с ним завершена. Нам еще предстоит много работы», — заявил Байден.

Президент также почтил память тех, кто умер из-за осложнений пневмонии, и поблагодарил всех, кто помогал Соединенным Штатам одолеть вирус. Он отметил, что за год пандемии страна познала боль, страх и потери, и пожелал американцам больше никогда не оказываться в такой ситуации.

По официальным данным, в США вакцинировано 67 процентов взрослого населения. За все время пандемии выявили более 33 миллионов заражений, более 604 тысяч больных умерли.

4 июля в США отмечают главный национальный праздник — День независимости, приуроченный к принятию декларации о независимости страны от Великобритании в 1776 году. Эта дата также считается днем рождения Соединенных Штатов.

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