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Байден пообещал американцам «светлейшее будущее»

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters

Президент США Джо Байден пообещал американцам «светлейшее будущее» во время выступления перед Белым домом в честь Дня независимости США. Его слова передает РИА Новости.

Американский лидер отметил, что США 245 лет назад провозгласили независимость от «далекого королевства» Великобритании, а теперь им надо сделать то же самое с коронавирусом. После этого страна увидит «светлейшее будущее», заверил он.

Президент обратил внимание и на то, что болезнь еще не побеждена, а опасные разновидности вируса продолжают появляться. Для окончательного восстановления экономики и победы над коронавирусом Байден посоветовал гражданам вакцинироваться. «Это самое патриотичное, что вы можете сделать», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что более половины жителей США одобрили работу Джо Байдена по борьбе с пандемией. Согласно опросу, 62 процента американцев одобряют то, как президент справляется с коронавирусом в стране, 31 процент высказался неодобрительно, а 7 процентов воздержались от ответа.

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