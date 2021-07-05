Президент США Джо Байден пообещал американцам «светлейшее будущее» во время выступления перед Белым домом в честь Дня независимости США. Его слова передает РИА Новости.

Американский лидер отметил, что США 245 лет назад провозгласили независимость от «далекого королевства» Великобритании, а теперь им надо сделать то же самое с коронавирусом. После этого страна увидит «светлейшее будущее», заверил он.

Президент обратил внимание и на то, что болезнь еще не побеждена, а опасные разновидности вируса продолжают появляться. Для окончательного восстановления экономики и победы над коронавирусом Байден посоветовал гражданам вакцинироваться. «Это самое патриотичное, что вы можете сделать», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что более половины жителей США одобрили работу Джо Байдена по борьбе с пандемией. Согласно опросу, 62 процента американцев одобряют то, как президент справляется с коронавирусом в стране, 31 процент высказался неодобрительно, а 7 процентов воздержались от ответа.