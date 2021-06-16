Число умерших из-за коронавируса в США превысило население штата Вайоминг

Число умерших из-за коронавируса SARS-CoV-2 в США превысило население штата Вайоминг, сообщает Newsweek со ссылкой на проект института Джонса Хопкинса. Жертв эпидемии насчитывается более 600 тысяч, а население штата на 2020 год не превышало 577 тысяч.

По данным проекта, на момент публикации в США было зафиксировано 600 287 смертей из-за причин, связанных с COVID-19, а также более 33,4 миллиона случаев заражения — больше, чем в какой-либо другой стране.

Вайоминг — штат США с самым маленьким населением. Следующий после него с конца — штат Вермонт с 643 тысячами жителей.

Отметки в 500 тысяч погибших из-за пандемии США достигли в середине марта текущего года. В связи с этим президент Джо Байден объявил пятидневный траур.

Ранее в США число жертв коронавируса стало больше, чем количество потерь страны во Второй мировой войне (291 тысяча), Корейской войне (47,4 тысячи) и войне во Вьетнаме (33,7 тысячи).