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Мэр Нью-Йорка раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19

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Фото: Jeenah Moon / Reuters

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, за год от коронавируса умерли более 30 тысяч жителей города. «Каждое утро первое, что я вижу – список и число в нем. Главное, сколько людей мы потеряли, сколько ньюйоркцев ушли, сколько соседей, сколько родных», — заявил де Блазио.

Глава города отметил, что от COVID-19 скончались больше ньюйоркцев, чем во Второй мировой войне, Вьетнаме, от урагана Сэнди и в терактах 11 сентября вместе взятых. «Так или иначе каждую семью затронуло», — указал он.

В конце февраля сообщалось, что власти США изучают 23 случая смерти в штате Нью-Йорк после вакцинации от коронавируса. Представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний США пояснил, что на данный момент связь между умершими американцами и принятием препарата пока не установлена. По его словам, на основании полученных данных побочные эффекты аналогичны тем, которые наблюдались в клинических испытаниях. В их числе головная боль, озноб, легкая температура, утомляемость.

Во время первой волны коронавируса в США, которая пришлась на весну 2020 года, Нью-Йорк был центром эпидемии. В штате умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более 3 тысяч человек каждый день.

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