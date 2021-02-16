Губернатора Нью-Йорка заподозрили в попытке скрыть смерти из-за коронавируса

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что подотчетные ему государственные органы не пытались скрыть информацию о смертях из-за коронавируса нового типа SARS-CoV-2, хотя и вправду несвоевременно сообщили о числе умерших в домах престарелых в прошлом году. Этой темы он коснулся в выступлении, трансляция которого велась на губернаторском сайте.

Куомо подчеркнул, что власти сообщали обо всех смертях в домах престарелых так быстро, как это было возможно. Однако, признал он, их усилий не хватило, и появился вакуум, которым воспользовались политические противники. Губернатор подчеркнул, что берет на себя ответственность за то, что произошло.

Как напоминает CNN, неделей ранее ряд законодателей штата — в основном это были республиканцы — потребовали отставки Куомо. Они заподозрили его злой умысел, узнав, что аппарат губернатора не выдавал реальные данные о смертности в домах престарелых. При этом открытая информация была дана с заметным преуменьшением — порой умерших насчитывалось в два раза меньше, чем на самом деле.

Как сообщалось летом прошлого года, к увеличению числа смертей могло привести спорное решение Куомо: тогда выздоравливающих от COVID-19 больных стали переводить из больниц обратно в учреждения для престарелых.