Мир
 
Последние новости
В России после заморозки цен обвалилось производство сахара и масла
Российский теннисист Карацев вышел в полуфинал Australian Open
Чемпиона России по кикбоксингу арестовали по делу о перестрелке в «Москва-Сити»
Названо условие для трансформации ЕГЭ
Женщина месяц носила с собой ключ к богатству и не знала об этом
Виктория Боня пожаловалась на высокие коммунальные платежи за границей
Рианна сфотографировала голую грудь и взволновала подписчиков
В Японии выбросят каждую шестую дозу вакцины Pfizer
В США российский «Ласок 4-П» назвали чумным
Москвичи пережили самую морозную ночь февраля 
Новости партнеров
Прослушать новость

Губернатора Нью-Йорка заподозрили в попытке скрыть смерти из-за коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Mike Segar / Reuters

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что подотчетные ему государственные органы не пытались скрыть информацию о смертях из-за коронавируса нового типа SARS-CoV-2, хотя и вправду несвоевременно сообщили о числе умерших в домах престарелых в прошлом году. Этой темы он коснулся в выступлении, трансляция которого велась на губернаторском сайте.

Куомо подчеркнул, что власти сообщали обо всех смертях в домах престарелых так быстро, как это было возможно. Однако, признал он, их усилий не хватило, и появился вакуум, которым воспользовались политические противники. Губернатор подчеркнул, что берет на себя ответственность за то, что произошло.

Как напоминает CNN, неделей ранее ряд законодателей штата — в основном это были республиканцы — потребовали отставки Куомо. Они заподозрили его злой умысел, узнав, что аппарат губернатора не выдавал реальные данные о смертности в домах престарелых. При этом открытая информация была дана с заметным преуменьшением — порой умерших насчитывалось в два раза меньше, чем на самом деле.

Как сообщалось летом прошлого года, к увеличению числа смертей могло привести спорное решение Куомо: тогда выздоравливающих от COVID-19 больных стали переводить из больниц обратно в учреждения для престарелых.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
New York Gov. Andrew Cuomo's Covid-19 controversy, explained
Власти США объявили Нью-Йорк городом анархии
Власти Нью-Йорка заподозрили в сокрытии смертей от коронавируса