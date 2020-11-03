Жители Нью-Йорка бежали за город из-за пандемии

Жители Нью-Йорка (США) массово бегут за город из центра, поскольку пандемия коронавируса повлияла на образ жизни и режим работы людей. Подобную динамику наблюдают и в Лондоне, пишет Bloomberg.

Международная компания IWG Plc, предоставляющая услуги аренды офисов, сообщила о «сильном росте спроса» на площади в пригородах по сравнению с мегаполисами. В то время как сделки с офисами организации, находящимися в центре Нью-Йорка, рухнули на 30 процентов с момента вспышки вируса в начале 2020-го, активность в соседнем южном Коннектикуте выросла более чем на 40 процентов.

Во многих городах Европы летом начались ослабления карантинных ограничений, однако в Нью-Йорке меры были ужесточены из-за роста случаев инфекции. В связи с этим у людей возник спрос на рабочие места рядом с домом, что привело к росту продаж небольших офисов, рассчитанных на несколько человек, на 19 процентов.

Ранее риелторы в США зафиксировали рост интереса к недвижимости в сельской местности. Число просмотров объектов в пригородных районах увеличилось в мае 2020-го на 13 процентов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Домами в сельской местности американцы стали интересоваться на 16 процентов чаще. Для сравнения — число просмотров лотов в городах выросло лишь на 7 процентов.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться