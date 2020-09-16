Бездомных американцев предложили селить на полях для гольфа

Бездомных американцев из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, предложили поселить в доступное жилье, которое можно построить на поле для гольфа в престижном районе Чевиот-Хиллз. Об этом пишет Bloomberg.

На муниципальном поле Rancho Park с 18 лунками проходило множество известных соревнований. «Почти из каждой точки открывается вид на город. Rancho Park уникально в том смысле, что вы одновременно находитесь в центре мегаполиса и здесь — идете вдоль зеленой аллеи в маленьком оазисе одиночества», — сказал один из игроков Дермот Коннелл.

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Однако по мнению дизайнера Даниэля Данхэма из архитектурной фирмы Koning Eizenberg, поля для гольфа являются идеальным местом для строительства доступного жилья. Так, жилой комплекс на Rancho Park мог бы вместить большую часть почти 60 тысяч бездомных Лос-Анджелеса. По подсчетам Данхэма, всего в округе 87 полей для гольфа — это больше четырех тысяч гектаров. В то время как на участке в 80 гектаров можно поселить примерно 50 тысяч человек.

В качестве аргументов дизайнер приводит тот факт, что нынешние цены на жилье в Лос-Анджелесе в 7,3 раза превышают средний доход. Проявляются и расовые различия: почти 40 процентов чернокожих американцев тратят половину своего дохода на аренду жилья.

«Мне бы очень хотелось, чтобы они придумали другие решения, кроме застройки Rancho Park. Я просто не думаю, что это практично», — усомнился в идее Коннелл. По его словам, проблема бездомных важна, однако ее надо решать «более очевидными» способами, а не отнимать у горожан общественное пространство, которое зачастую является точкой притяжения в спальных районах и оживляет их.

Местные жители, как пишет издание, разделяют позицию Коннелла. Они поддерживают политику возведения доступного жилья, но при этом не хотят лишаться зеленых насаждений и боятся увеличения транспортного потока. Также горожан волнует проблема преступности: они не очень доверяют новым соседям и переживают, что их район станет криминальным.

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