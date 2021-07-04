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США заявили о готовности использовать третьи дозы вакцин от коронавируса

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Фото: Hannah Beier / Reuters

Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс заявил о готовности использовать третьи дозы вакцин в стране. Об этом он сообщил в интервью с телеканалом CBS.

По словам Зинтса, у американских властей есть план на случай чрезвычайных обстоятельств, также в стране имеются запасы препаратов. «Если будет принято решение, что бустерные дозы необходимы, мы готовы», — рассказал он.

Специалист добавил, что решение об использовании третьих доз пока не принято учеными и врачами. Это будет возможно по итогам клинических исследований, которые на данный момент еще продолжаются, пояснил Зинтс.

В июне сообщалось, что в США как минимум одной дозой вакцины от коронавируса вакцинировали 70 процентов взрослого населения в возрасте от 30 лет.

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Transcript: Jeffrey Zients on "Face the Nation," July 4, 2021
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