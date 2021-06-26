В США предупредили о новых возможных рисках после вакцин от COVID-19

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) расширило предупреждения к вакцинам от COVID-19 компании Pfizer и Moderna. Как сообщает агентство Reuters, фармрегулятор внес в инструкции пункт о возможных редких воспалительных заболеваниях сердца.

Речь идет о повышенном риске развития миокардита и перикардита, особенно после получения второй дозы препаратов. Отмечается, что симптомы проявляются в течение нескольких дней после вакцинации. По информации правительственной базы данных на 11 июня, на 300 миллионов прививок приходится более 1200 случаев миокардита или перикардита. Чаще всего воспалительные заболевания наблюдаются у молодых мужчин.

Ранее ученые предупредили о риске смертельной болезни мозга из-за вакцины Pfizer. Специалисты предупредили, что препарат от коронавируса вызывает долгосрочные неврологические нарушения, вплоть до смертельных болезней Альцгеймера и Лу Герига.