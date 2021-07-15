Американский кардиохирург рассказал о незначительных последствиях вакцинации

Детский кардиохирург из США Билл Новик, возглавляющий William Novick Global Cardiac Alliance, рассказал о незначительных последствиях вакцинации от коронавируса. Он раскрыл подробности РИА Новости.

По его словам, применение вакцины может усиливать существующие проблемы с сердцем у детей, однако в целом риск остается незначительным.

«Повторная вакцинация иногда ведет к миокардиту, однако в большинстве случаев эффект остается незначительным», — сказал он, добавив, что в зависимости от сложности ситуации миокардит может привести к серьезным долгосрочным последствиям, но многие пациенты могут избежать их.

По словам кардиолога, общее количество случаев миокардита, связанных с прививкой от коронавируса, невелико. Он выразил мнение, что у специалистов просто еще не было достаточно времени, чтобы всерьез изучить возможные долгосрочные последствия. «В мире сложилась чрезвычайная ситуация, и все мы, кто получил вакцину, участвуем в своеобразном эксперименте. Могут быть побочные эффекты, но на данный момент они не достигают такого уровня, который заставил бы прекратить вакцинацию», — заключил кардиохирург.

Ранее был опубликован совместный доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН. В нем утверждается, что пандемия COVID-19 привела к существенному снижению числа плановых вакцинаций среди детей в 2020 году. По данным двух организаций, 23 миллиона детей не прошли плановую иммунизацию в 2020 году.

Ранее вирусологи заявили о необходимости как можно раньше поднять на обсуждение вопрос о вакцинации подростков от коронавируса. По их словам, важно провести клинические испытания на подростках и в случае успешных результатов приступить к вакцинации.