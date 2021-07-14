Полиция Франции применила слезоточивый газ на протестах против антиковидных мер

Во Франции сотни человек вышли на массовые акции протеста против введения санитарных пропусков и других принудительных антиковидных мер в стране. Об этом сообщает местное издание Le Figaro. Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале РИА Новости.

Наиболее масштабные протесты развернулись в Париже. Жители города поплатились за агрессивное поведение в ходе акций. На кадрах запечатлены жесткие столкновения протестующих с полицией на улицах. На записи также видно, как французы прячутся в ресторанах и магазинах от слезоточивого газа, который сотрудники сил безопасности применили к демонстрантам.

По информации издания, за день до протестов в социальных сетях начали распространять публикации с данными о времени и местах сбора для участников.

14 июля во Франции также отмечают национальный праздник — День взятия Бастилии. Незадолго до уличных акций в крупных городах республики прошли военные парады и торжественные мероприятия.

Ранее стало известно, что во Франции нарушителей обязательного антиковидного режима начнут штрафовать на десятки тысяч евро и сажать в тюрьму. Соответствующие меры предписывает новый законопроект президента страны Эммануэля Макрона.

12 июля сообщалось, что власти республики создали систему санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном тесте на COVID-19. Французов обяжут предъявлять пропуск для посещения кафе и ресторанов, массовых мероприятий и пользования общественным транспортом дальнего следования. В стране также ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для медицинских работников.