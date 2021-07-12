Во Франции ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для медиков

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении во Франции обязательной вакцинации от коронавируса для медиков и всех сотрудников больниц, сообщает РИА Новости.

В телеобращении к нации Макрон обязал медицинских работников и немедицинский персонал, работающий в больницах, клиниках и домах престарелых, привиться от коронавируса без промедления. Он добавил, что это требование коснется волонтеров и людей, ухаживающих за больными на дому. Перечисленным группам граждан придется пройти вакцинацию до 15 сентября.

«Надо начинать сегодня. Начиная с 15 сентября будут проводится проверки и вводиться санкции», — предостерег сограждан Макрон.

Французский президент добавил, что в текущей эпидемиологической ситуации стоит задуматься об обязательной вакцинации для всех граждан страны, однако он предпочитает доверять соотечественникам. Макрон призвал жителей «вакцинироваться как можно скорее» и рассказал, что санитарный пропуск уже с августа понадобится в кафе, ресторанах, торговых центрах, больницах, домах престарелых, самолетах, поездах и автобусах дальнего следования.

Кроме того, с 21 июля документ потребуется для посещения культурных мероприятий, концертов, спектаклей, фестивалей. Санитарный пропуск должны будут предъявить все посетители старше 12 лет, заключил Макрон.

Ранее непривитых итальянских медиков стали отстранять от работы без сохранения заработной платы. При отказе прививаться врачам разрешат работать без контакта с коллегами и пациентами при наличии подобных вакансий.