Во Франции задумались об обязательной вакцинации

Вакцинация против коронавируса может стать обязательной для всех взрослых во Франции. С просьбой рассмотреть перспективы соответствующего закона к парламенту обратился премьер-министр страны Жан Кастекс, сообщает The Times.

Ожидается, что закон будет предусматривать обязательную вакцинацию сначала для всех медицинских работников и сотрудников домов престарелых, а затем — в зависимости от эпидемической ситуации — и других групп взрослого населения.

Отмечается, что нежелание населения вакцинироваться препятствует цели властей достичь 80 процентов привившихся, необходимых для достижения коллективного иммунитета. Согласно опросам, около 20 процентов взрослых французов отказываются от вакцинации. Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет этот показатель возрастает до 26 процентов. В настоящее время 34 процента населения Франции полностью вакцинированы, еще 51 процент получил одну дозу препарата от COVID-19.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран предупредил, что страна может столкнуться с четвертой волной эпидемии к концу месяца из-за «дельта»-варианта индийского штамма коронавируса. По его словам, уровень заражения не снижался на протяжении пяти дней. Веран также призвал как можно больше французов поставить вакцину против COVID-19, передает Reuters

Ранее власти Франции открыли границы для вакцинированных туристов. Въезд на территорию республики без ПЦР-теста будет открыт только привитым от коронавируса гражданам государств «зеленой» группы — в нее попали страны Евросоюза, Австралия, Южная Корея, Япония, Ливан, Сингапур, Новая Зеландия и Израиль.