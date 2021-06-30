Во Франции спрогнозировали четвертую волну коронавируса

Четвертая волна коронавируса может прийти во Францию осенью. Такой прогноз озвучил глава Научного совета страны Жан-Франсуа Делфрасси в интервью France Inter.

Ученый отметил, что сделал такие выводы, учитывая появление «дельта»-штамма COVID-19, а также ситуации, наблюдаемой в прошлом году.

Он подчеркнул, что несмотря на снижение случаев инфицирования, исключать приход новой волны нельзя, так как летом люди наверняка расслабятся. Он призвал жителей страны помнить о вакцинации. «Мы должны помнить о прошлом лете. В конце июня 2020 года у нас были примерно сопоставимые цифры, однако в сентябре пришла новая волна», — заявил Делфрасси, заметив, что из-за большого числа сделавших прививку четвертая волна будет отличаться от предыдущих.

Как уточняет RT, во Франции ежедневно выявляют порядка 1815 новых случаев инфицирования. Число летальных случаев с апреля снижается, и 29 июня сообщалось о 33 умерших пациентах с коронавирусом.

Ранее главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал о разработке универсальной вакцины от коронавирусов. При этом он объяснил, что имеется в виду не новый коронавирус, а вообще все разновидности коронавирусов, которых много «и у животных, и у человека».