Мир
 
Последние новости
Началась встреча Путина и Байдена
Стриптизер разделся в телеэфире и удивил ведущих
Пашинян пригрозил уголовными делами против дочки «Газпрома»
Принцу Гарри предрекли облысение и показали его в 50 лет на фото
Взрослый мужчина потерял память и «очнулся в теле новорожденного»
Раскрыта стоимость самого дорогого приобретенного россиянами весной авиабилета
Роберто Карлос сделал прогноз на матч Евро Россия — Финляндия
Два российских подростка по очереди покончили с собой в одном и том же месте
Путин прилетел в Женеву в сопровождении истребителей
Новости партнеров
Прослушать новость

Французам разрешат снять маски на улице

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Stephane Mahe / Reuters

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что гражданам страны с 17 июня разрешат снимать маски на улице. Его слова передает BFM TV.

Политик отметил, что новые правила вступят в силу «без промедления». Он также рассказал об отмене обязательного комендантского часа для французов с 21 июня. Решение премьера приблизило к завершению третий по счету карантин в стране.

Как сообщает BFM TV, 15 июня министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал граждан к всеобщей бдительности в борьбе с коронавирусом. «Летом, в зависимости от эпидемиологической ситуации, мы постараемся снять как можно больше ограничений для французов», — подчеркнул он.

Со второй половины мая во Франции начали ослаблять коронавирусные запреты. В стране открылись рестораны, террасы и кинотеатры. Одним из первых снятие ограничений отметил президент Франции Эммануэль Макрон. Вместе с Кастексом он посетил кафе, расположенное около Елисейского дворца, где политики выпили кофе. «Террасы, музеи, кинотеатры, театры... Давайте вернем то, что составляет наш образ жизни», — говорится в подписи к видео в Twitter-аккаунте Макрона.

Первый карантин Франция ввела 17 марта 2020 года, он действовал до 11 мая. Второй локдаун продлился полтора месяца — с 30 октября по 15 декабря. Из-за роста числа заболевших 1 января французские власти решили снова ужесточить ограничения в стране.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
COVID-19: "L'OBLIGATION GÉNÉRALE" DU PORT DU MASQUE EN EXTÉRIEUR LEVÉE DÈS CE JEUDI
Макрон сделал прививку от коронавируса
Восемь человек во Франции умерли после прививки AstraZeneca