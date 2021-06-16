Французам разрешат снять маски на улице

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что гражданам страны с 17 июня разрешат снимать маски на улице. Его слова передает BFM TV.

Политик отметил, что новые правила вступят в силу «без промедления». Он также рассказал об отмене обязательного комендантского часа для французов с 21 июня. Решение премьера приблизило к завершению третий по счету карантин в стране.

Как сообщает BFM TV, 15 июня министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал граждан к всеобщей бдительности в борьбе с коронавирусом. «Летом, в зависимости от эпидемиологической ситуации, мы постараемся снять как можно больше ограничений для французов», — подчеркнул он.

Со второй половины мая во Франции начали ослаблять коронавирусные запреты. В стране открылись рестораны, террасы и кинотеатры. Одним из первых снятие ограничений отметил президент Франции Эммануэль Макрон. Вместе с Кастексом он посетил кафе, расположенное около Елисейского дворца, где политики выпили кофе. «Террасы, музеи, кинотеатры, театры... Давайте вернем то, что составляет наш образ жизни», — говорится в подписи к видео в Twitter-аккаунте Макрона.

Первый карантин Франция ввела 17 марта 2020 года, он действовал до 11 мая. Второй локдаун продлился полтора месяца — с 30 октября по 15 декабря. Из-за роста числа заболевших 1 января французские власти решили снова ужесточить ограничения в стране.