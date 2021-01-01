Во Франции ужесточили ограничения из-за коронавируса

В 15 французских департаментах ужесточили ограничения из-за активного распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 1 января, рассказал в эфире TF1 официальный представитель правительства Габриэль Атталь, передает РИА Новости.

Так, был расширен комендантский час, который теперь будет начинаться не с 20:00, а с 18:00 по местному времени. Это нововведение коснется таких департаментов, как Приморские Альпы, Мерт и Мозель, Сона и Луара, Мозель.

«Это сложное решение <...> Через неделю мы изучим эффект от этого расширенного в 15 департаментах комендантского часа», — отметил Атталь.

Также он оценил шансы на возобновление работы культурных учреждений, подчеркнув, что пока этого не будет в связи с распространением вируса.

Накануне стало известно, что новый штамм коронавируса, выявленный в декабре в Южно-Африканской Республике (ЮАР), добрался до Франции: министерство здравоохранения республики обнаружило первый случай заражения. Вирус выявили у мужчины, который вернулся в страну из Южной Африки. Инфекционисты подтвердили, что у него «южноафриканский» штамм 501.V2.