Глава Минздрава Франции призвал не праздновать Новый год

Лучший способ отметить Новый год — не праздновать его, заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран. Его слова передает газета Journal du Dimanche.

Такое предложение связано с рисками на фоне пандемии COVID-19. «Лучший способ встретить начало Нового года — не встречать его!» — сказал он. В интервью изданию Веран сказал, что большой праздник будет тогда, когда «больше не придется считать умерших», а также появится возможность сказать французам, что не нужно носить маски.

Министр не стал давать никаких прогнозов о стабилизации ситуации с коронавирусом во Франции. «Нам все еще нужно запастись терпением», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса, который выявили в Великобритании в декабре этого года, обнаружили во Франции. Новую разновидность коронавируса нашли у мужчины, который прибыл из Великобритании.

с 27 декабря в Европе начали вакцинацию от коронавируса. Прививки от COVID-19 получат жители Германии, Франции, Испании, Австрии, Болгарии, Чехии, Испании и Италии.