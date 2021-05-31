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Макрон сделал прививку от коронавируса

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Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Фото: Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте в понедельник, 31 мая.

Французский лидер написал, что привился, и добавил: «Как мы с Брижит (супруга Макрона — прим. «Ленты.ру»), как уже 25 миллионов французов, давайте сделаем прививку! Чтобы защитить нас, защитить наших близких». Ниже сообщения он приложил ссылку на сайт французской информационной службы общественного здравоохранения, где можно записаться на вакцинацию.

Макрон не уточнил, какой именно вакциной он привился.

В декабре 2020 года французский президент переболел коронавирусом.

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