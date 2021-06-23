Более 150 медработников лишили работы из-за отказа от вакцинации

Более 150 медработников в городе Хьюстон штата Техас лишили работы из-за отказа от вакцинации от COVID-19. Об этом пишет The New York Times.

Больница Houston Methodist потребовала от сотрудников сделать прививку до 7 июня — в противном случае их отстранят от работы на две недели. В результате отстранили 200 медработников: из них 153 человека уже уволили.

Представитель больницы Гейл Смит (Gale Smith) рассказала, что те, кто все же сделал прививку во время двухнедельного отстранения, уже вернулись к работе. При этом она не уточнила, о каком числе сотрудников идет речь.

Газета напоминает, что десятки работников Houston Methodist вышли на протесты ранее в июне. Кроме того, 117 сотрудников больницы подали иск против руководства: они сочли принудительную вакцинацию неправомерной. При этом другие представители сферы здравоохранения считают, что обязательные меры по вакцинации не нарушают права медработников.

The New York Times со ссылкой на опросы, проводившиеся в середине марта 2021-го, отмечает высокий уровень недоверия к вакцинам у медработников по всей стране. Так, хотя именно сотрудники сферы здравоохранения в США могли первыми сделать прививку, многие из них высказывали сомнения: они касались, в частности, возможных побочных эффектов.

В США хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили чуть более 319 миллионов человек (более 70 процентов взрослого населения), еще 150 миллионов полностью вакцинированы. Население страны превышает 328 миллионов человек.

Жителям Соединенных Штатов делают прививки от коронавируса с помощью вакцин Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson. Федеральные законы страны не вынуждают вводить обязательную вакцинацию, однако такие решения могут принимать на местах.

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