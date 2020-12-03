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В Германии испугались принудительной вакцинации от коронавируса

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Фото: Andreas Gebert / Reuters

В Германии испугались принудительной вакцинации от коронавируса. Об этом рассказала министр юстиции ФРГ Кристин Ламбрехт, ее цитирует Augsburger Allgemeine.

Политик опасается, что в стране может начаться неформальное принуждение к вакцинации от COVID-19, если непривитым гражданам страны будут угрожать «ограничения в социальной жизни». Сама Ламбрехт полагает, что это прежде всего этический, а не правовой вопрос, и властям следует тщательно его продумать.

Министр юстиции подчеркнула, что федеральное правительство по-прежнему не считает нужным вводить обязательную вакцинацию. При этом она призналась, что это связано с надеждой властей на то, что большинство жителей Германии и так воспользуются препаратом, чтобы защитить себя и других.

«Однако, насколько мне известно, до сих пор нет достаточно обоснованных сведений о том, что лекарство может защитить не только вакцинированного человека, но и людей вокруг него», — отметила министр.

2 декабря канцлер Германии Ангела Меркель пообещала, что карантин в стране продлится, если ситуация с распространением коронавируса существенно не изменится. При этом она заявила, что в целом ситуация с COVID-19 «останется такой, как сейчас». Меркель указала на то, что пока показатель числа инфицированных значительно превышает 50 на 100 тысяч жителей.

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