В Германии захотели убрать слово «раса» из конституции

В правительстве Германии захотели убрать слово «раса» из конституции страны. Об этом сообщила министр юстиции ФРГ Кристин Ламбрехт (Christine Lambrecht), ее цитирует издание Augsburger Allgemeine.
Члены кабинета министров согласились с тем, что «у человечества нет различающихся рас». Ради борьбы с расизмом этот термин исключат из Основного закона Германии и заменят другим.
«Основной закон гласит, что никто не может подвергаться дискриминации по признаку расы (...). Однако везде, где говорят о разных расах, особенно популярны предрассудки и расистская агитация», — подчеркнула Ламбрехт.
Она напомнила, что понятие расы вошло в Основной закон 1949 года. Тогда составители конституции хотели дистанцироваться от расовой идеологии нацистов, но сейчас использование этого термина может «привести к недопониманию».
Отмечается, что с инициативой выступила партия «Союз-90/зеленые» весной этого года. Предложение вызвало дискуссии в правительстве.