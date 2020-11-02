В Германии захотели убрать слово «раса» из конституции

В правительстве Германии захотели убрать слово «раса» из конституции страны. Об этом сообщила министр юстиции ФРГ Кристин Ламбрехт (Christine Lambrecht), ее цитирует издание Augsburger Allgemeine.

Члены кабинета министров согласились с тем, что «у человечества нет различающихся рас». Ради борьбы с расизмом этот термин исключат из Основного закона Германии и заменят другим.

«Основной закон гласит, что никто не может подвергаться дискриминации по признаку расы (...). Однако везде, где говорят о разных расах, особенно популярны предрассудки и расистская агитация», — подчеркнула Ламбрехт.

Она напомнила, что понятие расы вошло в Основной закон 1949 года. Тогда составители конституции хотели дистанцироваться от расовой идеологии нацистов, но сейчас использование этого термина может «привести к недопониманию».

Отмечается, что с инициативой выступила партия «Союз-90/зеленые» весной этого года. Предложение вызвало дискуссии в правительстве.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru