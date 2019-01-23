Немецкие политики-националисты поссорились с евреями

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Шарлотта Кноблох

Представители правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в парламенте Баварии демонстративно покинули зал заседаний после того, как их в своей речи раскритиковала председатель еврейской общины Шарлотта Кноблох. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Кноблох выступала на заседании парламента, посвященном памяти жертв холокоста. Она заявила, что «так называемая Альтернатива для Германии строит свою политику на ненависти и маргинализации» и не следует демократическим принципам Конституции ФРГ. Кноблох также сказала, что члены АдГ «умаляют преступления национал-социалистов и имеют прочные связи в кругах правых экстремистов».

Законодатели из других партий отреагировали на ее слова овациями, а большая часть депутатов от АдГ, включая председателя фракции Катрин Эбнер-Штайнер, покинула зал на 10 минут. На своих местах остались лишь четверо представителей правой партии.

Всего в баварском ландтаге АдГ занимает 22 кресла из 205. Она впервые прошла в парламент в октябре 2018 года, набрав более 10 процентов голосов. Партия стоит на либерально-консервативных, националистических и евроскептических позициях. Наибольшую популярность она приобрела после того, как выступила против исламизации Европы и массовой иммиграции.

Шарлотта Кноблох с 2006-го по 2010 год занимала пост президента Совета евреев Германии. Она также является вице-президентом Европейского еврейского конгресса и Всемирного еврейского конгресса. Кноблох родилась в Мюнхене в 1932 году и лично была свидетелем событий холокоста.

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