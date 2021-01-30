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Мирный протест в Париже перерос в столкновения с полицией

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В Париже очередная акция мирного протеста против ряда статей законопроекта «О глобальной безопасности» переросла в столкновения с полицией. Об этом в субботу, 30 января, сообщает Telegram-канал RT.

По его информации, неизвестные бросают в толпу дымовые шашки. Представители правоохранительных органов вынуждены периодически проводить жесткие задержания.

Отмечается, что к проведению акции призвала инициативная группа, в которую входят несколько журналистских профсоюзов, анонсировав участие представителей ряда организаций и артистов. Мероприятие проходит на площади Республики.

Протесты во Франции начались в конце прошлого года на фоне того, что депутаты Национального собрания поддержали статью законопроекта «О глобальной безопасности», которая вводит уголовную ответственность за распространение личных данных или другой информации о полицейских. За это грозит наказание в виде одного года лишения свободы и штрафа в размере 45 тысяч евро. Критики заявляют, что документ посягает на свободу слова.

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