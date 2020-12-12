Протесты в Париже привели к столкновениям с полицией, задержаны более 100 человек. О беспорядках сообщил в Twitter министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

«119 арестов к 17:50 в Париже — благодаря нашим полицейским и жандармам, ведущим решительные и мужественные действия против многочисленных бунтовщиков. Я знаю, что французы поддерживают наши силы порядка», — написал он в своем профиле. Его сообщение, в подтверждение этих данных, ретвитнул официальный аккаунт полицейской префектуры Парижа.

Тот же аккаунт опубликовал информацию о нападениях на полицейских во время протестов — в них кидались тяжелыми предметами и пытались атаковать с помощью инструментов. Стражи порядка опубликовали фотографии конфискованных у демонстрантов отвертки и гаечного ключа.

Telegram-канал Gallia Daily опубликовал видеозаписи протеста: на одном из роликов запечатлен момент столкновения с полицией

Протесты во Франции начались на фоне того, что депутаты Национального собрания поддержали статью законопроекта «О глобальной безопасности», которая вводит уголовную ответственность за распространение личных данных или другой информации о полицейских. За это грозит наказание в виде одного года лишения свободы и штрафа в размере 45 тысяч евро.