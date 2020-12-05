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Полиция Парижа применила газ и задержала более 20 участников протеста

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Фото: Доминик Бутен / РИА Новости

Полицейские Парижа применили газ и задержали более 20 участников протеста против законопроекта «О глобальной безопасности». Об этом сообщает ТАСС.

Манифестация начиналась мирно, указывает корреспондент агентства.

Вскоре стало известно, что в ходе митингов сожгли до трех автомобилей.

Протесты во Франции начались на фоне того, что депутаты Национального собрания поддержали статью законопроекта «О глобальной безопасности», которая вводит уголовную ответственность за распространение изображений лица или другого элемента идентификации представителя полиции или жандарма с целью нанести ему вред. За это грозит наказание в виде одного года лишения свободы и штрафа в размере 45 тысяч евро.

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