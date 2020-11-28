Жесткие столкновения протестующих с полицией в Париже попали на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Отмечается, что силовики применяют против протестующих слезоточивый газ и водометы. Те в ответ кидают в полицейских фейерверки и бутылки. На опубликованных кадрах видно, как стражи порядка пытаются разогнать демонстрантов, однако в конце отступают, отбиваясь дубинками. Также на видео они вытаскивают из толпы коллегу, которого протестующие повалили на землю.

Беспорядки во время акции протеста в Париже вспыхнули ранее 28 ноября. Их устроила многочисленная группа людей в черной одежде, которая выкрикивала оскорбительные лозунги и забрасывала полицейских бутылками и фейерверками.

Протесты во Франции начались после того, как депутаты Национального собрания поддержали статью законопроекта «О глобальной безопасности». Она вводит уголовную ответственность за распространение изображений лица или другого элемента идентификации представителя полиции или жандарма с целью нанести ему вред. Законопроект предусматривает за это наказание в виде одного года лишения свободы и штрафа в размере 45 тысяч евро.