Франция отказалась признать Карабах

Франция отказалась признать независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Заявление французского МИД публикует ТАСС.

25 ноября сенат Франции принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству страны о признании Нагорного Карабаха. За принятие документа проголосовали 305 французских сенаторов из 306 участников заседания, напомнили в ведомстве.

«Во время дебатов, предшествовавших голосованию, государственный секретарь при МИД Жан-Батист Лемуан напомнил позицию французского правительства по этому вопрос. Франция не признает самопровозглашенную НКР», — отметили во французском МИД.

В ведомстве добавили, что обязанность Парижа в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ заключается в том, чтобы работать над урегулированием конфликта путем переговоров, в том числе по вопросу о будущем статусе Нагорного Карабаха. Исход этих переговоров не может быть определен заранее и в одностороннем порядке.

МИД Турции заявил, что этот документ — проявление «нелепого и оторванного от фактов» понимания ситуации. Азербайджан также расценил резолюцию «как обычный листок бумаги». Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев считает, что он принят во имя узких политических амбиций. Премьер-министр Армении Никол Пашинян при этом назвал «историческим» решение Сената Франции.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно документу, стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион прибудут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.