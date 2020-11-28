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На акции протеста в Париже вспыхнули беспорядки

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Фото: Доминик Бутен / РИА Новости

На акции протеста в Париже вспыхнули беспорядки. Их устроила многочисленная группа людей в черной одежде, передает РИА Новости.

По данным агентства, около 16:00 по московскому времени на площади Республики в Париже началась акция против 24 статьи законопроекта «О глобальной безопасности». Спустя полтора часа к протестующим подошла группа людей и начала выкрикивать оскорбительные лозунги и забрасывать полицейских бутылками и фейерверками. Также хулиганы подожгли большой мусорный бак, велосипеды и автомобиль.

Сотрудники правоохранительных органов не предпринимали активных действий, но несколько раз использовали слезоточивый газ, однако злоумышленники не разошлись.

Протесты во Франции начались после того, как депутаты Национального собрания поддержали статью законопроекта «О глобальной безопасности». Она вводит уголовную ответственность за распространение изображений лица или другого элемента идентификации представителя полиции или жандарма с целью нанести ему вред. Законопроект предусматривает за это наказание в виде одного года лишения свободы и штрафа в размере 45 тысяч евро.

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