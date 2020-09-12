Во Франции начали задерживать людей на возобновившихся акциях «желтых жилетов»

Во Франции задержали 200 человек в день акций «желтых жилетов». Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на префектуру полиции.

Известно, что из общего числа задержанных 54 были помещены под стражу. Кроме того, в заявлении столичной полиции в Twitter говорится, что 35 активистам выписали штрафы.

Ранее корреспондент агентства рассказал, что во время возобновившегося движения «желтых жилетов» около площади Ваграм в 17-м округе Парижа начались беспорядки, из-за чего полиция применяла слезоточивый газ. Первые протестующие начали собираться на манифестацию около 10:00 по местному времени.

«Сначала акция проходила в спокойной обстановке, однако в какой-то момент к ней присоединились агрессивно настроенные участники. Они забрасывали полицейских камнями, поджигали содержимое урн, в ответ правоохранители применили слезоточивый газ и оттеснили хулиганов. Нарушители порядка перевернули большую урну со стеклянной тарой и катили ее по улице. Хулиганы также подожгли мопед, припаркованный около площади, где проходит акция. Огонь был достаточно быстро потушен пожарными», — передает РИА Новости.

В июле перебранка президента Франции Эммануэля Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео. Глава государства столкнулся с протестантами недалеко от Елисейского дворца во время празднования Дня взятия Бастилии. Активисты окружили Макрона и начали скандировать антиправительственные лозунги и требовать его отставки.

Акции «желтых жилетов» начались во Франции в ноябре 2018 года. Изначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо, из-за чего участники протестов надели светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Со временем манифестанты начали выдвигать и политические требования на акциях, которые до карантина проходили каждую субботу.