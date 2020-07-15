Перебранка Макрона с «желтыми жилетами» попала на видео

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Перебранка президента Франции Эммануэля Макрона с активистами движения «желтые жилеты» в Париже попала на видео. Кадры инцидента публикует Twitter-аккаунт Brèves de presse.

Глава государства столкнулся с демонстрацией недалеко от Елисейского дворца во время празднования Дня взятия Бастилии. Активисты окружили Макрона, который прогуливался по парку с супругой Брижит, и начали скандировать антиправительственные лозунги и требовать его отставки.

Пока охранники пытались успокоить ситуацию, Макрон подошел к манифестантам и поздравил их с праздником. В ответ активисты обвинили президента в том, что он допускает насилие полиции в отношении «желтых жилетов». Макрон призвал протестующих сохранять спокойствие и пообещал, что у них «не будет проблем».

Акции «желтых жилетов» начались во Франции в ноябре 2018 года. Изначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо, из-за чего участники протестов надели светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Со временем манифестанты начали выдвигать и политические требования на акциях, которые до карантина проходили каждую субботу.

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