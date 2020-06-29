Сторонников Макрона разгромили на выборах

Партия президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, Республика!» оказалась разгромлена представителями «зеленого движения» на втором туре муниципальных выборов. Об этом пишет газета Le Monde.

Как отмечается, сторонники главы государства потерпели поражение в больших городах, среди которых Лион, Бордо, Страсбург. Партия «Европа Экология Зеленые», в свою очередь, поставила рекорд по числу «завоеванных» населенных пунктов и таким образом вышла победителем этих выборов. Во многом успех «зеленых» объясняется их предыдущими достижениями в Европарламенте, а также вспышкой пандемии коронавируса, которую ряд экспертов связывают с проблемами в изменении климата, отмечает Le Parisien.

После выборов Макрон, обеспокоенный сокрушительным положением своей партии, пообещал реализовать проект по улучшению экологической ситуации в стране. На него планируется выделить 15 миллиардов евро. Кроме того, президент Франции сообщил о намерении провести два референдума по вопросам окружающей среды. По его словам, первый из них должен состояться к 2021 году.

Второй тур выборов прошел 28 июня на фоне рекордно низкой явки — его посетили всего 40 процентов избирателей. Как отмечает Deutsche Welle, она оказалась даже ниже, чем в первом туре, который состоялся в марте. Тогда отдать свои голоса пришли 44 процента. Выборы проходили в 4,8 тысячи коммун республики.

В мае партия «Вперед, Республика!» потеряла абсолютное большинство мест в нижней палате парламента (национальное собрание). Это связано с выходом многих депутатов из ее фракции.

В последние годы популярность Макрона заметно снижается. Этому способствовали в том числе скандал из-за охранника президента, массовые протесты движения «желтых жилетов» и пандемия коронавируса.

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